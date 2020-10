Gewapende mannen overvallen tankstation

De medewerkster stond achter de kassa toen de twee mannen de shop in kwamen rennen. Beide mannen droegen een bivakmuts. De ene man had een groot mes in zijn hand, de andere een vuurwapen. Ze stonden voor haar luikje en richten het vuurwapen op haar en schreeuwden dat ze geld wilden. De medewerkster gaf hen geld uit de kassa waarop ze het tankstation uitrenden linksaf richting Warmoldstraat.



De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen die deze twee mannen heeft zien wegrennen en hier meer over kunnen vertellen. Het signalement van de dader 1 is:

- Tussen de 17 en 19 jaar oud;

- Ongeveer 1,70m lang;

- Licht getint;

- Droeg een donkere bivakmuts, vermoedelijk zwart;

- Donkere jas;



Dader 2:

- Tussen de 19 en 20 jaar oud;

- Ongeveer 1,75m lang;

- Donker getint;

- Droeg donkere bivakmuts, maar iets lichter dan van man 1;

- Droeg een zwart vest



Heeft u deze mannen zien wegrennen of weet u meer over deze overval, neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of laat uw tip achter onder dit bericht. Wilt u liever anoniem melden, dan kunt u bellen met 0800-7000 of laat uw tip achter op www.meldmisdaadanoniem.nl.