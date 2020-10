Inbrekers aangehouden in gestolen auto

Tijdens een inbraak, die In de nacht van zaterdag op zondag, plaatsvond in een woning aan de Ajaxstraat, werden een IPad en twee personenauto’s meegenomen. De eigenaar deed zondagmorgen aangifte en de kentekens van de twee personen auto’s een Kia Cee D en een Nissan Note, werden in het ANPR-systeem vermeld als gestolen. Agenten kregen van dit ANPR-systeem een ‘hit’ op één van de auto’s en hielden rond 11.00 uur op de kruising van de Paul Krugerstraat en de Pretorialaan de Nissan Note staande. De bestuurder en bijrijder zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Een van de verdachten was in het bezit van vals geld. Ook dit is in beslag genomen.

Wie weet waar de Kia Cee D is?

De politie is nog opzoek naar de grijze Kia Cee D. Vermoedelijk is de auto ergens in Rotterdam neergezet. Ziet u een grijze Kia staan en herkent u hem niet als een auto die bij u in de wijk hoort, bel dan 0900-8844.

Na verhoor en overleg met de Officier van Justitie, is 1 van de mannen zondagavond vrij gelaten. Hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden. De andere verdachte zit nog vast.