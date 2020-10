Auto inbreker op heterdaad aangehouden

De politie kreeg maandag 19 oktober 2020 omstreeks 03.15 uur een melding van een buurtbewoner die wakker was geworden van verdachte geluiden in de straat. Agenten waren binnen enkele minuten ter plaatse. Ze zagen dat een persoon het portier dichtdeed van een bestelbus. De man had werkhandschoenen aan en droeg een bigshopper tas. Hij liep gehaast weg. De dienders besloten vanwege de melding en het gedrag van de man hem te controleren. Ze zagen dat het om een hen bekende veelpleger ging. In de tas zaten meerdere schroevendraaiers en een DVD-speler. De eigenaar van de bestelbus, die ter plaatse kwam, herkende het apparaat. Hij deed aangifte en verklaarde dat deze speler uit zijn voertuig gestolen was. Er waren geen braaksporen aan de auto.