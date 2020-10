Politie arresteert 16-jarige woninginbreker

De politie kreeg een melding binnen van een inbraak waarbij daders gevlucht waren. Een paar surveillanceauto’s zijn daarop in de buurt gaan zoeken. Korte tijd later zagen agenten twee personen lopen op de Rijksweg die voldeden aan het signalement. Nadat het tweetal de politieauto zag, sloegen ze op de vlucht. Eén verstopte zich in een schuurtje en werd, nadat bleek dat hij allemaal spullen in zijn zakken had, aangehouden. De jonge inbreker is woonachtig in Overloon. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar hij werd ingesloten. De tweede verdachte is ontkomen. De politie stelt een onderzoek in.