Cellencomplex Hooghoudtstraat weer open

Het bron- en contactonderzoek is afgerond en daaruit blijkt dat de bron van deze besmettingen niet in het cellencomplex is geweest. Uiteindelijk zijn negen medewerkers van Team Arrestantenzaken werden positief getest op corona. Inmiddels is het mogelijk het cellencomplex vandaag te heropenen. Alle betrokkenen en samenwerkingspartners zoals de advocatuur zijn hierover geïnformeerd.

Zoals gebruikelijk geeft de politie prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van arrestanten, medewerkers en partners in cellencomplexen. In onze cellencomplexen werken de medewerkers daarom met de voorgeschreven beschermende middelen en waar mogelijk volgens de regels van het RIVM. Contact in een cellencomplex is kortdurend en op afstand.