Man (40) gewond na steekpartij

Kort na de steekpartij is een man van 55 uit Eefde aangehouden als verdachte. De oorzaak van het conflict ligt waarschijnlijk in de relationele sfeer. De politie heeft buurtonderzoek verricht en is nog op zoek naar getuigen. Heb jij iets van dit incident gezien? Neem dan contact met de politie op via 0900 – 8844.

2020495493 JH