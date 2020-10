Man aangehouden voor poging doodslag

Agenten reden op de Brugstraat toen zij vanuit een auto een vrouw hevig naar ze zagen zwaaien en gebaarde om te stoppen. De vrouw verklaarde vervolgens dat haar man was aangereden en ze onderweg was naar het ziekenhuis. Er had een verkeersconflict plaatsgevonden, waarnaar het slachtoffer was aangereden door de verdachte.



De verdachte meldde zichzelf op de Geneijgen en is op heterdaad aangehouden ter zake poging doodslag. De verdachte zit momenteel nog vast.



De politie heeft de zaak in onderzoek.