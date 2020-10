BOA’s mishandeld na handhaven mondkapjesplicht

Rond 15.00 uur stapte een jongen de bus in Amersfoort in, terwijl hij geen mondkapje droeg. In de bus bevonden zich een aantal BOA’s, die niet als zodanig herkenbaar gekleed waren. Eén van deze BOA’s sprak de jongen aan op de mondkapjesplicht. Toen hij later toch weer zijn mondkapje afdeed, lieten de BOA’s weten dat zij aan het handhaven waren en dat de man op een bekeuring kan rekenen.

Dit mondt uit in een agressieve reactie van de jongen, waarbij ook twee meisjes uit de bus zich mengen in de situatie. Vervolgens liep het snel uit de hand en ontstaat er een ruzie waarbij de handhavers geduwd, geschopt en geslagen werden.

Aanhouding

De bus kwam tot stilstand bij station Schothorst, waar de politie de drie betrokken passagiers heeft aangehouden. Nadat de andere busreizigers waren uitgestapt, werden de drie verdachten met de lijnbus naar het politiebureau in Amersfoort gebracht. Het gaat om een 17-jarige jongen, een twee meisjes van 16 en 17 jaar uit Amersfoort.