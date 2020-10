Wie gooide een hamer naar de politie?

Tijdens een surveillance staan twee medewerkers van de politie op de Groest te praten met een aantal jongeren. Rond 21.15 uur horen zij een harde klap, en voelt een van de agenten glas in haar gezicht vliegen. Later blijkt dat er een hamer door de ruit van de politieauto is gegooid. Niet alleen is er daardoor grote schade aan de politieauto, ook heeft de politiemedewerkster een scherfje in haar oog gekregen. Zij is gecontroleerd door een arts en heeft geen blijvende schade opgelopen, al had dit veel erger af kunnen lopen.

Verdachte op fiets

Vlak voordat de hamer gegooid werd, hebben de agenten en getuigen een fietser op hen af zien rijden. De kans is dus groot dat deze man op de fiets de hamer naar de politie heeft gegooid. De fietser reed na de klap over de Groest de Kerkstraat in en het Wagemakersplein over. Een aantal getuigen hebben de man daarna mogelijk op de Havenstraat zien fietsen.

Zie onderstaande kaart voor de waarschijnlijke route.





Signalement

Man (waarschijnlijk)

Donkere kleding

Witte schoenen

Zwarte pet of capuchon met witte opdruk

Fiets had waarschijnlijk race handvatten



Getuigen gezocht

De hamer is in beslag genomen en wordt onderzocht op eventuele sporen van de dader. Daarnaast wordt gekeken of er beveiligingsbeelden zijn gemaakt waar op staat wat er is gebeurd. De politie is ook op zoek naar getuigen die de verdachte hebben gezien in de buurt van het incident.

Weet u meer van de gebeurtenissen op de Groest in de avond van 29 september? Heeft u iets gezien, of gehoord over de man die de hamer gegooid heeft? Neem dan contact op met de politie. Als u in de buurt van de Groest of de mogelijke vluchtroute woont en camera’s aan uw woning heeft, kan het zijn dat u de verdachte heeft vastgelegd. Ook dan komen we graag met u in contact.

Bel met tips naar 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan 0800-7000 of neem contact op via meldmisdaadanoniem.nl