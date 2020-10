Wielrenners gezocht als getuige van mishandeling

De recherche is druk met een onderzoek naar deze mishandeling en een aantal vergelijkbare zaken in het grensgebied Hoograven/Lunetten. Uit het onderzoek komt naar voren dat twee wielrenners zaterdagochtend 26 september vroeg in de ochtend in het gebied fietsten waar kort daarna de mishandeling plaatsvond. Rechercheurs komen graag in contact met deze twee mannen, mogelijk hebben zij iets gezien of gehoord dat behulpzaam is voor het onderzoek. Ook andere getuigen die nog geen contact hebben opgenomen met de politie, wordt gevraagd dit alsnog te doen. Dat kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anonieme tips kunnen via 0800-7000 gegeven worden.

Het rechercheonderzoek is in volle gang. Er zijn sinds 26 september geen nieuwe meldingen van incidenten geweest. De politie is extra alert in het gebied en vraagt vrouwen nog steeds om ook alert te zijn en zo mogelijk samen te fietsen. Bij verdachte situaties mag 112 gebeld worden, onthoud dan zo mogelijk een signalement.