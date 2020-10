Getuigen zware mishandeling gezocht

Het slachtoffer kwam rond 01.00 uur uit een café in de Barendstraat toen hij plotseling een harde klap op zijn achterhoofd kreeg. Een aantal jongeren gaf de man vervolgens enkele rake trappen. Het slachtoffer raakte hierbij bewusteloos en moest met ernstig letsel naar het ziekenhuis vervoerd worden. De politie heeft de zaak in onderzoek. De man heeft inmiddels aangifte gedaan van mishandeling.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de mishandeling. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.