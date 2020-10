Man beroofd door tweetal op scooter

De man liep vanuit de richting van het Lichtplein de Lichtstraat in. Plotseling voelde hij een klap op zijn achterhoofd en nagenoeg op hetzelfde moment wordt zijn tas met inhoud van hem weggenomen. De dader springt achterop een lichtkleurige scooter en de twee daders gingen er vervolgens op een vandoor. Ze vluchtten over het Lichtplein weg. Daarna verloor het slachtoffer ze uit het oog. De man hield een pijnlijke plek op zijn achterhoofd aan de beroving over.



Signalementen

De passagier, degene die de tas weggriste, was een man van ongeveer 1,85 meter lang met een normaal postuur. Hij droeg een donkerkleurige baseball pet met een rechte klep, rechthoekige mond-kap blauw van kleur en een donkerkleurige trui of vest met een capuchon. Verder droeg hij een donkerkleurige, strakke joggingbroek en een lichte kleur, mogelijk grijze, sportschoenen.

De bestuurder was een man, die wat kleiner leek dat de passagier. Hij had een wat voller postuur en ook hij droeg een donkere trui of vest met capuchon en een donkere baseball pet. Volgens de aangever droeg hij een vergelijkbare donkere broek als de passagier. Ook deze bestuurder droeg een mondkapje of andere gezichtsbedekking.



Getuigen gezocht

Wij zijn op zoek naar mensen die mogelijk getuige zijn geweest of die aanslaan op het signalement van de daders. Maar ook bewoners van de Lichtstraat, het Lichtplein en de directe omgeving die bewakingscamera’s hebben vragen we om zich te melden. Wie weet heeft u beelden die ons kunnen helpen. Meldt u zich met uw informatie bij de districtsrecherche in Eindhoven via het landelijk politienummer 0900-8844. Anoniem tips doorgegeven kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.