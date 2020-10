Overval op winkel in Almere

De twee vluchtten weg met een scooter. Bij de overval raakte niemand gewond.

Signalement

Het gaat om twee jongens met een getinte huidskleur van rond de 17 jaar. Een van de jongens droeg een zwarte jas met lichtbruine bontkraag, een zwarte broek en zwarte schoenen. De andere verdachte droeg een zwarte jas met wit logo en een joggingbroek met wit logo. Beide jongens hadden tijdens de overval een mondkapje op.

Tips?

De politie is na de melding meteen begonnen met een onderzoek. De recherche zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over deze overval. Het is mogelijk dat de verdachten voor de overval een voorverkenning hebben gedaan.

Is u deze ochtend iets opgevallen in de omgeving van de Noordeinde? Zag u mensen die zich verdacht gedroegen of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Bel dan meteen met 0900-8844. Of geef iets door via onderstaand tipformulier.