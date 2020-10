Politie zoekt getuigen na dodelijk schietincident in Osdorp

De politie heeft een team van circa 20 rechercheurs gevormd dat onder leiding van de officier van justitie nader onderzoek doet naar de aanleiding voor en de exacte toedracht van het schietincident. Ter plaatse is technisch onderzoek verricht en er wordt gekeken naar mogelijke camerabeelden. Het is op dit moment nog onduidelijk of het om één of meerdere daders gaat en ook hun signalement of dat van een eventueel vluchtvoertuig is nog niet bekend.