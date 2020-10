Beloning voor gouden tip in Team West en Opsporing Verzocht

Dodelijk steekincident | De Colignystraat Delft

Op dinsdag 1 september rond 14.15 uur is in een woning aan de De Colignystraat een 36-jarige man neergestoken. Het slachtoffer is de 36-jarige Chakib met als bijnamen Sjakie en Bagdad. Hij kwam de laatste tijd geregeld in de Delftse wijken Voorhof en Tanthof. Het slachtoffer is niet de bewoner van deze woning. Uit onderzoek is gebleken dat er twee mannen de woning uit zijn gevlucht. De twee verdachten zijn mogelijk richting de Coöp supermarkt aan de Nassaulaan gerend. Op de vluchtroute zijn er bloedsporen aangetroffen, mogelijk zijn de verdachten gewond geraakt. De hoofdofficier van justitie heeft besloten een beloning uit te loven van 15.000 euro voor de gouden tip.

Beroving l Vollenhovenkade (Roomburgerpark) Leiden

Op 29 september 2020 tussen 21.15 uur en 21.30 uur vond een beroving plaats op de Van Vollenhovenkade (Roomburgerpark) in Leiden. Drie mannen bedreigden vier jongemannen met een vuurwapen en messen. De slachtoffers moesten hun persoonlijke spullen zoals portemonnees en een geluidsspeaker afstaan. Mogelijk hebben de verdachten gebruik gemaakt van een Volkswagen Golf met de letters PP in het kenteken. In de uitzending worden de signalementen van de verdachten genoemd.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Opsporing Verzocht wordt vanavond uitgezonden om 20.30 uur op NPO1. Op woensdag 21 oktober zal het programma rond 13.30 uur op NPO2 worden herhaald.