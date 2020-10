Boskoop - Inbrekers aangehouden na achtervolging

Omstreeks 03:00 uur kwam een melding van een poging inbraak in een woning binnen, waarbij de melder geluiden bij de woning hoorde. De bewoners waren op dat moment afwezig. Nadat de melder geluid maakte gingen de verdachten er in een voertuig vandoor. De agenten zetten de achtervolging in op de N455 in richting van Waddinxveen.

Toen de auto het Hoefblad -een doodlopende straat- in reed, raakte de bestuurder drie geparkeerde auto’s en kwam vervolgens tot stilstand. De verdachten gingen er vervolgens te voet vandoor over het Hoefpad in de richting van de Essengaarden.

Door middel van de inzet van een diensthond zijn de twee verdachten in de bosschages aangetroffen. Het voertuig is inmiddels in beslaggenomen. De verdachten zijn hierbij aangehouden en de recherche heeft de zaak in onderzoek. De eigenaren van de beschadigde auto’s hebben inmiddels aangifte gedaan en ook dit wordt meegenomen in het onderzoek.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht aanvullende informatie, neemt u dan contact op met de recherche.

U kunt ons bereiken via 0900 88 44 of via Misdaad Anoniem 0800 7000