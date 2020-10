Getuigen gezocht van aangetroffen granaat en patronen Baliëndijk Breda

Het onderzoeksteam bekijkt de komende dagen onder andere camerabeelden en houdt een buurtonderzoek. Tevens spreekt het team graag met mogelijke getuigen die meer informatie hebben. Heeft u gisterenavond of vannacht een verdachte situatie gezien in de omgeving van de Baliëndijk, dan komt de politie graag met u in contact. U kunt contact opnemen via 0900 8844 of via het meldformulier. Ook kunt u anoniem melden via 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2020276414