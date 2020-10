Snelle aanhouding na poging afpersing in Oosterhout

De politie ontving maandag 19 oktober rond 19:30 uur een melding van een poging afpersing aan het Bouwlingplein in Oosterhout. Drie jongens hadden daar het slachtoffer aangesproken, geld geëist en dreigden, dat als het slachtoffer niet zou meewerken, een mes te gebruiken wat een van hen bij zich droeg. Niet veel later zagen politiemensen op de kruising Stadhouderslaan met de Statenlaan drie jongens die voldeden aan het signalement van de drie vermoedelijke daders. Het drietal werd aangesproken en een van hen bleek een mes bij zich te dragen. De drie minderjarige jongens uit Den Hout en Oosterhout zijn aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. Ze zitten vast en worden door de politie gehoord. Het mes is in beslag genomen en het onderzoek loopt.