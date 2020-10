Inbraakpreventietips in Opsporing Verzocht

Het kost twee inbrekers grote moeite om ’s nachts een huis in Heteren binnen te komen, zo is te zien op camerabeelden die Opsporing Verzocht vanavond uitzendt. Uiteindelijk gaan ze er zonder buit vandoor. Zo gaat dat helaas niet altijd. Hoewel het aantal inbraken dit jaar fors is afgenomen doordat iedereen veel meer thuis is, gebeurt het helaas nog veel en de impact op slachtoffers is groot.

In Opsporing Verzocht drukt Sybren van der Velden, projectleider woninginbraak bij de politie, kijkers onder meer op het hart om altijd de ramen te sluiten, de deur op slot te doen en licht te laten branden. Morgen, op European Focus Day, geeft de politie om 19.30 uur tijdens een webinar veel meer informatie en tips over inbraakpreventie. Deelname is gratis. Via deze link kunt u zich aanmelden. Het is ook mogelijk om het webinar op een later tijdstip te bekijken.