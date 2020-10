Politie houdt man aan in zaak brandbom tegen woning Bariumstraat

Dit incident vond plaats op 11 april 2020 rond middernacht. Op die avond werd er een explosie en een woningbrand gemeld. Er bleek een brandbom tegen een woning te zijn gegooid waarbij gelukkig niemand gewond is geraakt. Buurtbewoners wisten de brand aan de woning te blussen. De politie stelde vervolgens een onderzoek in waardoor nu een eerste aanhouding is verricht. De politie gaat er vanuit dat er meerdere personen bij dit incident betrokken zijn en sluit niet uit dat de komende tijd nog meer aanhoudingen zullen plaatsvinden in deze zaak.

(2020160380/hk)