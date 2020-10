Politie houdt verdachten aan voor 3 overvallen in Eindhoven

We verdenken de drie verdachten van de overval op Cafetaria Nicky aan de Sint Bonifaciuslaan in Eindhoven op maandagavond 27 juli 2020. Daarnaast worden zij verdacht dat zij op zondagavond 2 augustus Snackbar Flora aan de Florabaan-West in Eindhoven 2 augustus 2020 hebben overvallen. Ook is de verdenking dat zij de Subway aan de Aalsterweg in Eindhoven zondagavond 6 september 2020 hebben overvallen. Ieders rol in elk van de drie overvallen zal nog nader worden onderzocht.

In alle gevallen zijn de medewerkers bedreigd met een steekwapen en is er een greep in de kassa gedaan. Gelukkig raakte bij alle drie de overvallen niemand gewond maar de impact van de overval is op een slachtoffer groot.

De drie jeugdige verdachten zijn tussen de 15 en 16 jaar oud en zijn allen woonachtig in Eindhoven.