Man gewond na schietincident in Groningen

De verdachte voldoet aan het volgende signalement: een blanke kale man van ongeveer 1.85 meter lang. Hij droeg een bomberjack, vermoedelijk blauw van kleur. Mogelijk is de verdachte weggefietst in de richting van het Hoornsediep. Heeft u rond 20.30 uur iets gezien in de Huygensstraat en omgeving? Of heeft u andere informatie over het schietincident? Getuigen kunnen met hun informatie bellen naar 0900-8844! Ook willen wij graag over beeldmateriaal beschikken. Heeft u een camera die beelden maakt van de omgeving Huygensstraat en Hoornsediep? Dan willen we uiteraard graag over deze beelden beschikken. U kunt uw beeldmateriaal uploaden via politie.nl.