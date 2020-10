Den Haag Getuigenoproep

Na een melding troffen de agenten bij aankomst een 91-jarige gewonde vrouw aan. Omdat de communicatie met het slachtoffer moeizaam verloopt, heeft de politie nog geen duidelijk beeld van wat zich in de woning heeft afgespeeld.

Getuigenoproep

Om een beeld te krijgen van wat er die avond is gebeurd, is de politie op zoek naar getuigen of naar mensen die meer informatie hebben over het incident. Mogelijk heeft iemand iets gezien op 19 oktober in de omgeving van de Else Mauhslaan of heeft u andere informatie, neem dan contact op met de districtsrecherche van Den Haag West via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan via 0800-7000