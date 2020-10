Politie zoekt getuigen van zware mishandeling 13-jarige jongen

Rond 20:00 uur dronk de jongen water uit de publieke waterkraan op de Delftselaan, toen hij zijn vrienden hoorde roepen dat hij weg moest rennen. Op dat moment hoorde hij een knal en werd het zwart voor zijn ogen. Vermoedelijk is hij geraakt door vuurwerk. De jongen raakte gewond aan zijn gezicht en moest daarvoor worden behandeld in een brandwondencentrum.

Volgens het slachtoffer was er op het moment van het incident niemand op straat behalve drie jonge mannen van rond de 17 jaar oud. Zij droegen alle drie zwarte kleding. Vermoedelijk zijn zij degenen die het vuurwerk richting de jongen gooiden.

De politie is op zoek naar deze jongens en roept getuigen van dit incident op om zich te melden. Ook als u op andere wijze over informatie beschikt horen wij dat graag. Melden kan via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.