Derde verdachte aangehouden in onderzoek dodelijke schietpartij

Rond 15.15 uur was het zaterdagmiddag 17 oktober raak op het parkeerterrein bij winkelcentrum Bolnes in Ridderkerk. Een auto met daarin twee inzittenden werd ter hoogte van de Amerstraat beschoten. Gewaarschuwde agenten troffen deze auto met daarin twee zwaargewonde mannen, iets verderop op de Oostdijk aan. Reanimatie mocht niet meer baten en Aziz overleed ter plekke. De bestuurder van de auto, de 32-jarige man uit Oud Beijerland, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels buiten levensgevaar.



De politie startte direct een groot onderzoek en hield dezelfde middag nog twee verdachten aan. Een 32-jarige vrouw en 33-jarige man uit Rotterdam. Goed speurwerk leidde de rechercheurs naar een derde verdachte, een 26-jarige man uit Breda. Agenten hielden hem vanmorgen aan. De politie onderzoekt wat zijn exacte rol is geweest.

De 32-jarige vrouw werd afgelopen zondag in vrijheid gesteld, zij blijft nog wel verdachte in het onderzoek. Het voorarrest van de 33-jarige Rotterdammer is verlengd, ook over zijn rol heeft het onderzoeksteam nog vragen.



Vragen aan het publiek

De politie komt nog steeds graag in contact met getuigen die mogelijk meer weten van deze schietpartij. Daarom doen we een oproep aan getuigen, maar ook aan mensen die meer weten over de twee slachtoffers en de aanleiding van deze schietpartij, om zich te melden bij de politie.

Mogelijk waren er ook auto's met een dashcam in de buurt van de schietpartij. De politie ziet deze beelden ook graag en komt daarom graag met hen in contact. Ook als u denkt dat uw informatie niet belangrijk of groot genoeg is, horen we graag van u. Alles kan helpen deze zaak snel op te lossen.

U kunt contact opnemen met de gratis opsporingstiplijn via 0800-6070 of vul onderstaand tipformulier in. Liever anoniem blijven? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000