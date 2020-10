Schietincidenten en babbeltrucs in Bureau Rijnmond

Babbeltrucs zijn er in vele soorten en maten. Ouderen zijn daarvan vaak het slachtoffer, maar dat is niet in alle gevallen zo. Fraude, want dat is het, vindt ook vaak plaats via Phishing, zgn Vriend In Nood (VIN) berichten, e-mails enz. In deze aflevering van Bureau Rijnmond komen verschillende vormen van babbeltrucs aan de orde. Ook verteld wijkagent Jeroen van Mierle wat er tegen te doen is en door wie.