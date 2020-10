Man na achtervolging met gestolen auto gearresteerd

Surveillerende agenten zagen rond middernacht over de Leliëndaalseweg een auto met hoge snelheid tegemoet komen. Zij keerden en zetten de achtervolging in. Het voertuig werd leeg aangetroffen op de Volderijlaagte. Uit onderzoek bleek dat de auto op dinsdagmorgen was gestolen. Inbrekers hadden in een woning aan het Breugelplantsoen in Vlissingen ingebroken en waren er onder andere met de auto vandoor gegaan. Na het aantreffen van de auto werd de omgeving afgezet.