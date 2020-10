Politie treedt op tegen drugsoverlast

Drugsgebruikers kunnen veel overlast veroorzaken. U kunt de politie (0900-8844) bellen als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs. Want de politie kan de drugsbestrijding niet alleen doen en heeft uw hulp nodig. U kunt de politie ook appen op nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).