Man aangehouden na bijna-aanrijding

Het ongeval gebeurde op dinsdag 20 oktober rond 16.45 uur. Door nog onbekende oorzaak belandde de bestuurder van een bestelbusje met zijn voertuig in de sloot. Een voetganger die daar liep met zijn zoontje in de kinderwagen moest opzij springen waardoor hij met kinderwagen en kind in de sloot belandde. Ze raakten niet gewond. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, ook hij raakte niet gewond. Zijn rijbewijs is ingevorderd.