Politie grijpt in bij uit de hand gelopen ruzie motorclub

Naar aanleiding van het aangetroffen jachtgeweer werd in de vroege ochtend van 14 oktober in vier loodsen en een woning in Zierikzee binnengevallen. Agenten vonden in de woning drie strafbare vuurwapens. De bewoner werd aangehouden. In een loods werden nog eens vier handvuurwapens alsmede een grote hoeveelheid patronen gevonden. Tot slot werden onderdelen van politie- en Marechaussee-uniformen gevonden. Dezelfde ochtend werd in Hulst een inwoner uit Brabant aangehouden. Hij werd verdacht van bedreigingen in dit lopende conflict. Tot slot werd op 15 oktober in de wijk De Veste opnieuw een woning doorzocht. Hierbij werden jachtgeweren en handvuurwapens, patronen en drugs aangetroffen. Ook deze bewoner werd aangehouden. Van drie jachtgeweren is komen vast te staan dat deze in 2017 bij een woninginbraak in Kerkwerve buit zijn gemaakt.