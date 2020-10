Twee mannen na achtervolging aangehouden

Het duo werd op woensdag 21 oktober rond 0.50 uur betrapt toen ze aan het inbreken waren bij een busje aan de Palestrinalaan. Ze zouden er volgens een melder per auto vandoor zijn gegaan. Meerdere eenheden gingen op de melding af en agenten kwamen de auto met de twee verdachten erin tegen op de Warandelaan. Daarop ontstond een achtervolging. Uiteindelijk reed het tweetal zich klem aan Het Perk. De mannen gingen er vervolgens te voet vandoor. Na enkele meters konden de agenten de eerste verdachte (een 21-jarige Tilburger), de vermoedelijke bestuurder van de auto tegen de grond werken en aanhouden. Hij leek zwaar onder invloed van alcohol of drugs te zijn. Een test zou later op het bureau uitwijzen dat de man vermoedelijk drugs had gebruikt. Bovendien was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs.