Aanhoudingen na achtervolging

Rond 04:00 uur wilde een onopvallende eenheid van de politie een voertuig met drie inzittenden controleren. Het voertuig trok de aandacht omdat er valse kentekenplaten op zaten. Op het moment dat de bestuurder in de gaten kreeg dat er mogelijk een controle zou volgen, koos hij het hazenpad. Er ontstond er een achtervolging waarbij zeer hoge snelheden werden behaald. In een bocht op de Mitsubishi Avenue verloor de bestuurder de macht over het stuur en kwam het voertuig tot stilstand tegen een hekwerk. De inzittenden probeerden te vluchten door via het dak van het voertuig over het hekwerk te klimmen. Inmiddels waren voldoende politie eenheden in de buurt om het bedrijfsterrein af te zetten. Het drietal, twee mannen van 26 jaar en een man van 24 jaar uit Almere werden aangehouden. In het voertuig werd inbrekerswerktuig aangetroffen.