Getuigen poging overval gezocht

Omstreeks 23:00 uur kwamen twee mannen het tankstation aan de Via Regia binnen. Beide mannen waren in het zwart gekleed en droegen een capuchon over het hoofd. Een van de mannen droeg een bivakmuts onder de capuchon en de andere man een mondkapje. De medewerkster van het tankstation zag op enig moment dat een van de mannen een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bij zich had. De medewerkster drukte daarop het overvalalarm in, waarna de beide mannen zonder buit vertrokken. Op dit moment wordt er een buurtonderzoek uitgevoerd.

Via Regia is ondanks het late tijdstip een drukke verbindingsweg vanuit Maastricht richting België. Mogelijk dat passerende automobilisten of fietsers iets gezien hebben.

Heeft u iets gezien? Deel deze informatie met de politie via 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000