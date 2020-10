300 kg cocaïne aan boord, 50 kg op het strand

Breskens, Urk, Kampen, Zwolle - De politie heeft dinsdag 20 oktober in de haven van Breskens in een verborgen ruimte op een snelle motorboot ongeveer 300 kilo cocaïne ontdekt. Niet veel later spoelde op het strand bij Zoutelande een tas aan met ongeveer vijftig kilogram cocaïne. Het vermoeden bestaat dat beide partijen drugs met elkaar te maken hebben, want de drugs aan boord van de motorboot zijn vermoedelijk uit de Westerschelde gevist, nadat de cocaïne vanaf een vrachtschip overboord is gezet. Waarschijnlijk koerste dit schip richting Antwerpen. De bemanning van de snelle motorboot, drie mannen uit Urk, Kampen en Zwolle zijn aangehouden. De cocaïne en de boot zijn in beslag genomen.