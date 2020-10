Aanhouding na beroving met vuurwapen, politie zoekt tweede verdachte

(Foto: stockfoto politie)

De jongen had een afspraak om een telefoon te kopen, en stapte dinsdag op het Samuel Mullerplein in Rotterdam in een auto bij de twee potentiële verkopers. In de auto bedreigden ze hem en beroofden hem van zijn geld. Het slachtoffer moest uitstappen en de daders vluchtten weg, maar konden later getraceerd worden. Agenten hielden hun auto staande aan de Moerweg in Den Haag. De bestuurder kwam uit de auto en werkte mee met zijn aanhouding, maar de bijrijder had andere plannen. Ondanks meerdere waarschuwingsschoten om hem te laten luisteren naar de aanwijzingen, zette hij het op een lopen. Hierop werd gericht geschoten, maar de verdachte wist ongedeerd te ontkomen.