Getuigen gezocht beroving Stationsplein Amersfoort

Een 19-jarige jongen uit Hoogland wilde zijn telefoon verkopen en had via snapchat afgesproken met een 17-jarige jongen uit Hoevelaken, die hij vaag kende. Ze ontmoetten elkaar bij het station van Amersfoort, aan de zijde van de parkeerplaats van de bussen bij de voetgangersbrug van het station.

De jongen uit Hoevelaken was in het gezelschap van drie jongens, allen ongeveer 17 jaar. Er werd wat gepraat en de telefoon werd overhandigd zodat deze bekeken kon worden door de potentiële koper. Blijkbaar beviel de telefoon want de jongen en zijn drie vrienden gingen er met telefoon en zonder te betalen rennend vandoor. Via de voetgangersburg holden zij het station in.

Het slachtoffer zette de achtervolging in. Op de trap naar beneden sprong hij in nek van de 17-jarige jongen uit Hoevelaken. Ze maakten allebei een val van 2,5 meter waarbij de jongen uit Hoogland boven op de jongen uit Hoevelaken terecht kwam. De Hoevelaker raakte daarbij gewond en brak o.a. een been.

Getuigen gezocht

In verband met het onderzoek naar de toedracht van het incident, zijn we op zoek naar mensen die gisteravond op het Stationsplein getuige zijn geweest van de beroving of het groepje van vijf jongens hebben zien staan. Zij worden verzocht contact op te nemen