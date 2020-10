Man beroofd van scooter in Amersfoort – politie zoekt getuigen

Rond 21.00 uur reed het slachtoffer op zijn scooter richting het Schrijverspark. Het slachtoffer parkeerde zijn scooter op de stoep nabij een woning en belde daar aan. Nadat hij zich omdraaide zag hij een persoon op zijn scooter zitten met een bivakmuts op. De man bedreigde hem en het slachtoffer gaf hem de sleutel. De dader vluchtte hierna weg.

Signalement

De politie is nog op zoek naar de dader en zoekt getuigen. De jongeman is tussen de 16 en 17 jaar oud, ongeveer 1m75 lang, heeft een donkergetinte huidskleur, droeg een zwarte bivakmuts en zwarte handschoenen.

Iets gezien?

Heeft u in de avond van 21 oktober iets gezien of gehoord in de omgeving van het Schrijverspark in Veenendaal? Of weet u misschien wie deze dief is? Misschien heeft u camerabeelden? Alle informatie helpt. Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000. Ook kunt u gebruik maken van het onderstaande tipformulier.