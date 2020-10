Aanhoudingen na mogelijke dreiging met alarmpistool

Omstreeks 19.20 uur kreeg de politie melding van een verkeersongeval op de Kruisweg in Hoofddorp. Ter plaatse bleek het om een kop-staart aanrijding te gaan waarbij drie auto’s betrokken waren. Bij de aanrijding raakte niemand gewond.

Uit een eerste onderzoek bleek dat een eerder conflict tussen enkele betrokkenen er aanleiding voor geweest was, dat de auto’s achter elkaar aan hadden gezeten op de Kruisweg.

Uit verklaringen kwam naar voren dat er op de plaats van het ongeval zou zijn gedreigd met een mogelijk vuurwapen en dat er zelfs zou zijn geschoten. In een van de betrokken auto’s werd munitie aangetroffen. De 22-jarige bestuurder werd aangehouden. De politie nam de auto in beslag voor nader onderzoek.

De vermeende schutter was niet meer op de plaats van het ongeval aanwezig. Hij kon later in zijn woning in Haarlem worden aangehouden. Een vuurwapen werd vooralsnog niet gevonden.

De politie stelt een nader onderzoek in naar de aanleiding, het ongeval en het mogelijke schietincident.

