Politie zoekt getuigen autobrand

Rond 02.50 uur arriveerde de politie na een melding op de Oudegracht en zag dat een auto in brand stond. Hoewel een brandoorzaak nog niet bekend is, houdt de politie ernstig rekening met brandstichting.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar dit incident en wil weten wat er is gebeurd. Heeft u iets gezien of gehoord, of beschikt u over beelden? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van dit formulier en daar beeldmateriaal uploaden.

2020225881