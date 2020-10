De politie zoekt getuigen van brandstichting

Den Haag - Donderdag 22 oktober rond 03.15 uur vloog op de Groenteweg in Den Haag een auto in de brand. Meerdere bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een harde knal. Een witte bus verliet de locatie en reed in de richting van de Fruitweg. We gaan uit van brandstichting en onderzoeken de zaak.