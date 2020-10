Den Haag de politie zoekt getuigen straatroof

De man werd rond 21.00 uur aangevallen door drie onbekende mannen. Hij voelde een klap op zijn achterhoofd en een duw in zijn rug waardoor hij op de grond viel. Er ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer zijn Airpods verloor. Deze werden door een van de mannen meegenomen.

Het slachtoffer kon uiteindelijk wegrennen in de richting van het Leeghwaterplein. Door de val heeft hij lichte verwondingen opgelopen.

Getuigen

Twee van de drie mannen waren donkergetint en rond de 1.75 á 1.80 meter lang. Ze droegen beiden een muts, een zogenoemde beanie. Van de derde persoon is geen signalement bekend. De recherche doet onderzoek naar deze beroving en is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben in de omgeving van het Stamkartplein in Den Haag. Heeft u tips? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of maak anoniem een melding via 0800-7000.