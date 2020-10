Overval op belwinkel, politie zoekt getuigen

Omstreeks 21.10 uur kwamen twee mannen de winkel binnen en bedreigden de eigenaar met een wapen. Er ontstond een worsteling waarbij de eigenaar licht gewond aan zijn gezicht raakte. Ook viel er tijdens de worsteling een schot, maar daardoor raakte niemand gewond. De twee mannen renden met een onbekend geldbedrag de winkel uit in de richting van de Hamerstraat. De ene man had een fors postuur en had een zwarte sjaal om zijn hoofd, de andere man was klein en ook hij had een zwarte sjaal om zijn hoofd gebonden.



Getuigen gezocht

De recherche zoekt getuigen van deze overval. Heeft u iets gezien of heeft u informatie, neem dan contact op met de recherche via 0900-8844, liever anoniem dan via 0800-7000.