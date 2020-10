Politie zoekt getuigen beroving

Het slachtoffer liep rond 19.30 uur over de Nijlstroom naar de tramhalte aan het Oosterheemplein in Zoetermeer. Terwijl hij op de tram wachtte, werd hij aangevallen door een jongen in een zwart Adidastrainingspak met witte strepen. Het slachtoffer kreeg meerdere stompen tegen zijn hoofd en viel op de grond. Omstanders grepen in maar konden niet voorkomen dat de dader er met de sporttas van het slachtoffer vandoor ging.

Heeft u iets gezien die avond of heeft u andere informatie? Bel dan naar de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.