Sieraden gestolen na babbeltruc

De oudere bewoonster van een woning aan de Van Der Straatenplein in Mijnsheerenland viel ten prooi aan een babbeltruc. Eenmaal in de woning deden de mannen alsof ze op zoek waren naar schade en eventuele giftige stoffen in het water. De vrouw had niet door dat haar sieraden ontvreemd werden. Toen de mannen weer weggingen, kwam ze er al snel achter dat ze haar waardevolle bezittingen kwijt was.

Iets gezien?

De politie heeft onderzoek in de buurt gedaan en zoekt nog door naar informatie die naar de daders kan wijzen. Misschien kunt u daarbij helpen. Heeft u iets opvallends gezien in de omgeving van het Van Der Straatenplein in Mijnsheerenland rond 11:45 uur? Neem dan contact op met 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem bellen kan ook: 0800-7000.

Babbeltrucs

De politie krijgt steeds vaker meldingen van babbeltrucs. Babbeltrucs zijn er in vele vormen en maten. De verhalen zijn schokkend en hebben impact op de betrokkenen. Mede daarom staat de uitzending van Bureau Rijnmond, het Regionaal opsporingsprogramma van politie en Openbaar Ministerie, vandaag volledig in het teken van babbeltrucs. Kijken dus, donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).