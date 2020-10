Vrijstaande woning, 600.000 euro, vuurwapens en luxe goederen in beslag genomen

Tijdens de doorzoeking in de betreffende woning aan de Zuidbuurt in Vlaardingen namen agenten verscheidene dure horloges, vuurwapens, designer accessoires, een auto, een scooter en het gehele saldo van een bankrekening in beslag. Op de rekening stond maar liefst een bedrag van 600.000 euro. Ook de vrijstaande woning aan de Zuidbuurt in Vlaardingen en een woning aan de Olmendal in Maassluis werden in beslag genomen

Afpakken

Een groot deel van alle criminaliteit wordt gepleegd met het oog op snel financieel gewin. Of het nu gaat om drugshandel, diefstal of fraude: in alle gevallen is geld de drijfveer van criminelen. Door dit geld van de criminelen af te pakken, raken Politie, Bijzondere Opsporingsdiensten zoals de FIOD en alle andere partners hen op een plek waar het pijn doet: in de portemonnee. De intensivering op afpakken kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen een groot aantal overheidsdiensten. Het streven is dat alle diensten nog meer integraal gaan afpakken. Een speerpunt bij de intensivering is de corruptie- en witwasbestrijding.