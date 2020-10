Man aangehouden voor mishandeling

Op woensdag 21 oktober 2020 om 19.15 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum van een vechtpartij op een parkeerterrein aan de Westermarkt. Meerdere politie-eenheden werden die kant op gestuurd. Op het parkeerterrein troffen ze een gewonde man aan. Die gaf aan ruzie te hebben gehad met een groep mannen. Hij had van één van de mannen een trap tegen zijn hoofd gekregen waardoor hij gewond was geraakt. De verdachte van deze mishandeling, een 49-jarige Tilburger is hierop aangehouden. Een getuige wist te vertellen dat de verdachte, kort voor het arriveren van de politie, iets had verstopt. De agenten troffen op die verstopplek een zakje met wit poeder aan. Dat is in beslag genomen. De verdachte is aan het bureau ingesloten.