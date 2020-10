Man beroofd bij bushalte

Heeft u die ochtend iets gezien of was u misschien ook rond half zes in de omgeving van de bushalte bij het pretpark, meld dat dan bij ons. Herkent u de daders aan hun signalement meld dat dan ook bij ons. U kunt ons bereiken:

- via de banner onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M