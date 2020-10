Drugslab Eersel opgerold

Doorzoeking Eersel

De productielocatie in Eersel bevond zich in een loods op het terrein aan Stokkelen. De politie kwam het lab op het spoor op basis van informatie uit een lopend onderzoek. Door die informatie kwamen zij uit bij een loods in het buitengebied. In de loods ontdekten zij vervolgens een chrystal meth-laboratorium dat in bedrijf was. Naast ruim 1500 kilogram methamfetaminepasta stuitten de rechercheurs ook op een kleine hoeveelheid methamfetamine-olie en diverse grondstoffen voor de productie van drugs en drugsafval.



Trailer met drugsafval

Op het terrein stond een 14 meter lange vrachtwagentrailer en daarin werd een grote hoeveelheid drugsafval aangetroffen. De trailer zat volgens het onderzoeksteam nagenoeg helemaal vol. De trailer is compleet afgevoerd.

Aanhoudingen Eersel

Op het moment dat de politie arriveerde liepen er drie mannen uit de loods . Zij zijn aangehouden in verband met het drugslab. De drie aangehouden verdachten (44, 37 en 28 jaar) hebben geen vaste woon- en of verblijfplaats in Nederland. Twee van hen wonen in België. Ook de hoofdbewoners van de woning op het terrein waartoe de loods behoort zijn aangehouden op verdenking van de productie van vermoedelijk synthetische drugs. Het gaat om een 64-jarige man en een 65-jarige vrouw.

Vervolgonderzoek

Alle spullen en producten die zijn ontdekt worden in beslag genomen voor vervolgonderzoek of vernietigd. De verdachten worden uitgebreid worden verhoord om hun precieze rol in de zaak duidelijk te krijgen.

Persmoment

Diverse media kregen tijdens een persmoment de gelegenheid tot een inkijkje in het lab in Eersel.

Ontmanteling

Na de inval in het lab moest de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) het chemische proces uiterst voorzichtig stoppen en het materiaal afvoeren.

Met deze ontmanteling zijn zij nog steeds druk bezig,

Gevaarlijke situatie

Methamfetamine, ook wel chrystal meth genoemd, is een zeer destructieve en verslavende drug. Bovendien is de productie zeer gevaarlijk en risicovol voor de omgeving. In de trailer in Eersel werd bijvoorbeeld kwikhoudend afval aangetroffen. Ook in het lab zelf werden veel kwikhoudende materialen gevonden. Het RIVM heeft metingen verricht en de concentraties kwik waren zodanig hoog dat het om een gevaarlijke situatie ging.

Melden helpt!

Vaak scheppen drugslabs een onveilige sfeer voor omwonenden. Wij hebben uw hulp nodig om drugslabs op te sporen en overlast tegen te gaan. Hoort of ziet u verdachte zaken?Zoals busjes zonder logo´s die af en aan rijden of gesleep met zakken op vreemde tijdstippen. Meld dat dan. Via 0900-8844 of via uw plaatselijke wijkagent. Liever anoniem? Bel 0800-7000 (www.meldmisdaadanoniem.nl)

Lees hier meer over wat u kunt doen als u vermoedt dat er een drugslab bij u in de buurt zit