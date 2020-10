Internationale actiedag hennepteelt: 14 aanhoudingen en 14 auto’s in beslag genomen

In Nederland zijn vier personen gearresteerd; twee in Sittard, één in Maastricht en één in Oirsbeek. In het Belgische Lanaken werd één persoon aangehouden. Ze worden in dit onderzoek allen verdacht van betrokkenheid bij overtreding van de Opiumwet, meer in het bijzonder georganiseerde hennepteelt en witwassen. Op verzoek van de Nederlandse autoriteiten, vonden donderdag ook doorzoekingen in tien panden in Barcelona en omgeving (Spanje) plaats. Daarbij zijn nog eens negen personen aangehouden.

Tussentijds overzicht resultaten

Naast de aanhoudingen heeft de politie ook spullen in beslag genomen, waaronder een zevental auto’s bij een autobedrijf in Beek (L). Het vermoeden bestaat dat dit bedrijf een cruciale rol vervulde in de georganiseerde hennepteelt. Verder zijn er bij de doorzoekingen vooral geldbedragen, een vuurwapen, telefoons, (digitale) informatiedragers en merkkleding in beslag – en meegenomen.

De andere auto’s werden in beslag genomen op locaties in Sittard, Obbicht, Oirsbeek, Stein, Beek en Maastricht en één auto in Spanje.

Bij de doorzoekingen in Spanje zijn zo’n 13.000 hennepplanten, verdeeld over vijf locaties, aangetroffen.



De actie duurt, in ieder geval in Spanje, nog de rest van de dag en avond. Vrijdag zullen de resultaten bekend worden gemaakt en lichten politie en justitie het onderzoek en de achtergronden daarvan verder toe.

Op welke manier dit gebeurt, zal vrijdagochtend gedeeld worden.

Samenwerking tegen ondermijnende criminaliteit

In dit strafrechtelijke onderzoek zijn vele vormen van ondermijnende criminaliteit naar voren gekomen. Ondermijning, vermenging van de boven- en onderwereld, verzwakt en misbruikt onze maatschappij met alle ontwrichtende gevolgen voor iedereen. Nette burgers en ondernemers worden gedupeerd door oneerlijke concurrentie, bedreigingen en ander onacceptabel gedrag. Daarnaast tast het ons vertrouwen aan in bijvoorbeeld de overheid, politie en justitie en dus in de rechtsstaat. Ondermijning kan alleen effectief worden aangepakt als alle partijen (overheid, private partijen en burgers) samen een vuist maken.