Fietser gewond na aanrijding, politie zoekt getuigen

Het verkeersongeval gebeurde rond 08:45 uur. De 26-jarige vrouw uit Oudorp fietste op het fietspad in de Staturnusstraat richting het kruispunt van de Nieuwe Schermerweg in de richting van de Edisonweg in Alkmaar, toen zij in aanrijding kwam met de auto. Het slachtoffer raakte door het ongeval gewond aan haar schouder. In het ziekenhuis werd duidelijk dat haar schouder uit de kom was. Zij is hiervoor in het ziekenhuis behandeld.

Over de bestuurder van de auto is niets bekend. De bestuurder reed in een donkerkleurige auto model VW Golf of Polo vanaf de Nieuwe Schermerweg, de Edisonweg in. Hij of zij heeft zich nog niet gemeld bij de politie.

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over het verkeersongeval. Heeft u iets gezien of gehoord, of beschikt u over beelden? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van dit formulier en daar beeldmateriaal uploaden.

2020222352